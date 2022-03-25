İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kütahya'da bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya’da polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet fişek ve 2 adet şarjör ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet fişek ve 2 adet şarjör ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince yapılan çalışmalar neticesinde Gaybiefendi Mahallesi'nde R.C. (39) isimli şahsın sevk ve idaresindeki, İ.T. (58) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet fişek ve 2 adet şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.