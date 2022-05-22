Kütahya'da bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya'da polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet fişek ve 1 adet şarjör ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Kütahya-Eskişehir yolu üzerinde yapılan çalışmalar esnasında N.S.(50) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araç içerisinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet fişek 1 adet şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.