İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya’da polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet fişek ve 1 adet şarjör ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet fişek ve 1 adet şarjör ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Kütahya-Eskişehir yolu üzerinde yapılan çalışmalar esnasında N.S.(50) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araç içerisinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet fişek 1 adet şarjör ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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