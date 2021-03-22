Kütahya'da bir araçta ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da polis tarafından durdurulan bir araçta ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince Merkez Şair Şeyhi Mahallesinde durdurulan araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek, 1,07gr esrar, 17 adet sentetik ecza hap ve 1 adet satır ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç içerisindeki M.S., R.S. ve Ö.Ş. isimli şahıslar Narkotik Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca her 3 şahsa sokağa çıkma yasağını ihlalden idari işlem uygulandı.