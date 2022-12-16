İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da bir araçta sahte para ele geçirildi

Kütahya’da Yunus Timlerince bir araçta yapılan aramada, 120 adet 100 TL’lik sahte banknot ve 1.

Kütahya'da Yunus Timlerince bir araçta yapılan aramada, 120 adet 100 TL'lik sahte banknot ve 1.05 gram esrar ele geçirildi.


Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timlerince Servi Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda, K.K. (43) isimli şahsın sevk ve idaresindeki A.G. (45) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramasında, 120 adet 100 TL'lik sahte banknot, 1 adet tarihi eser görünümlü altın ve 1.05 gram esrar ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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