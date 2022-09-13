İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da bir araçta silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da Yunus Timlerince bir araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet fişek 2.

Kütahya'da Yunus Timlerince bir araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet fişek 2.72 gram metamfetamin ve 3.27 gram tütünle karıştırılmış esrar ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Servi Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yapılan çalışmalarda, M.B.(28) isimli şahsın sevk ve idaresindeki A.T.(27) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet fişek 2,72 gram metamfetamin, 3, 27 gram tütünle karıştırılmış esrar ve 2 adet payp ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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