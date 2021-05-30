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Kütahya'da bir araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da Yunus Timleri’nce durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2,77 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kütahya'da Yunus Timleri'nce durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2,77 gram metamfetamin ele geçirildi.


Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri'nce Vefa Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda durdurulan araç içerisinde yapılan aramada M.D. (47) isimli şahsa ait 2,77 gram metamfetamin ve 1 adet narkotik madde içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.


Gözaltına alınan M.D., gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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