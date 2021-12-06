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Kütahya'da bir araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da Yunus Timleri’nce 3 şüphelinin bulunduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya'da Yunus Timleri'nce 3 şüphelinin bulunduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.


Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus Timleri tarafından, Fuatpaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan içerisinde Ş.K. (42), M.K. (37) ve B.K. (23) isimli şahısların bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramasında, 2,80 gram metamfetamin, 131 adet sentetik ecza hap, 2 adet ekstazi, 1 adet bong ve 1 adet payp ele geçirildi.


Gözaltına alınan 3 şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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