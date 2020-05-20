Kütahya'da bir beldedeki karantina uygulaması kaldırıldı

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesinde karantina uygulaması sona erdi.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni tip Korona virüsün (Covid-19) yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak amacıyla 8 Mayıs tarihi itibarıyla karantinaya alındığı hatırlatıldı. Açıklamada, “Tedbir amaçlı uygulanan karantina yapılan sağlık kontrollerinde olumsuz bir duruma rastlanmadığı için Gediz İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 21 Mayıs saat 00.00 itibarıyla sonlandırılmıştır” ifadelerine yer verildi.