İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da bir beldedeki karantina uygulaması kaldırıldı

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesinde karantina uygulaması sona erdi.

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesinde karantina uygulaması sona erdi.


Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni tip Korona virüsün (Covid-19) yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak amacıyla 8 Mayıs tarihi itibarıyla karantinaya alındığı hatırlatıldı. Açıklamada, “Tedbir amaçlı uygulanan karantina yapılan sağlık kontrollerinde olumsuz bir duruma rastlanmadığı için Gediz İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 21 Mayıs saat 00.00 itibarıyla sonlandırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.