Kütahya'da bir evde 2 bin 224 gram bonzai ele geçirildi

Kütahya'da bir eve yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 bin 224 gram bonzai maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Osmangazi Mahallesinde yapılan çalışma neticesi bir ikamette gerçekleştiren aramada, 2 bin 224 gram bonzai maddesi ele geçirilirken, K. Y, A Y ve S. Y. İsimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.