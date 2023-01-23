İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da bir evde 2 bin 224 gram bonzai ele geçirildi

Kütahya’da bir eve yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 bin 224 gram bonzai maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da bir eve yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 bin 224 gram bonzai maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Osmangazi Mahallesinde yapılan çalışma neticesi bir ikamette gerçekleştiren aramada, 2 bin 224 gram bonzai maddesi ele geçirilirken, K. Y, A Y ve S. Y. İsimli şüpheliler gözaltına alındı.


Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

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