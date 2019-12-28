Kütahya'da bir hastanın tıkalı ana damarı ameliyatsız stent tedavisi ile açıldı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Hastanesi'nde bir hastanın sol kolunda bulunan tıkalı ana damar ameliyatsız stent tedavisi ile açıldı.

62 yaşındaki Mustafa Alp, 9 yıldır çektiği sol kol ağrısından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Hastanesi Girişimsel Radyoloji Polikliniğinden Doç. Dr. Mehmet Korkmaz'ın başarılı müdahalesi sonucu kurtuldu. Alp'in sol kolunda bulunan tıkalı ana damarı, ameliyatsız stent tedavisi ile açıldı.

“Kol damarının açılması hayati önem taşıyordu”

Genelde büyükşehirlerde gerçekleştirilen tedavi yöntemi hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Mehmet Korkmaz, “Hastamızın sol koluna giden ana damarı tıkalıydı. Ayrıca bu tıkalı olan damara daha önce by pass yapılmıştı. Hastanın bu nedenle kol hareketleri kalbinde ağrı krizleri dediğimiz ‘Anjina Pektoris' ataklarına neden oluyordu. Kol damarının açılması hayati önem taşıyordu. Hastanın damarı açılmasaydı kalp krizinden ölebilirdi. Daha önce çeşitli merkezlerde hastamızın damarı açılmaya çalışılmış. Damarı açılamayan hasta bizim Girişimsel Radyoloji Polikliniğine başvurdu. Biz bu damarı açabileceğimizi söyledik ve hastamızın bu damarını ameliyatsız olarak stent tedavisi ile açmayı başardık. Mustafa amcama tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen başarılı tedavi yöntemi sonrası hasta Mustafa Alp, “Birçok özel hastaneye gittim. Tam tedavi olamadım. 2001 yılında Ankara'da by pass ameliyatı yapılmıştı. 6 yıl sonra damarım tekrar tıkanmış. Birçok hastane farklı yöntemlerle damarımı açmaya çalıştı. Son 9 yıldır ağrı çekiyordum. Ayakta kalmakta çok zorluk yaşıyordum. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinden Doç. Dr. Mehmet Korkmaz'ın gerçekleştirmiş olduğu ameliyatsız stent tedavisi ile ağrım kalmadı. Damarım açıldı. Şimdi 3 kat merdiveni kaç kez inip çıkabiliyorum. Kendimi daha genç hissediyorum. Allah razı olsun Mehmet Korkmaz hocam beni bu ağrılardan kurtardı. Ancak ağrı çekenler benim derdimi anlar. O yüzden Doç. Dr. Mehmet Korkmaz gibi bir doktorun Kütahya'da bulunması bizler için büyük bir şans” diye konuştu.