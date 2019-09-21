Kütahya'da bir hastaya bacaktan alınan kemikle yeni çene yapıldı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Hastanesinde yine bir ilk yaşandı ve dudağında kanserli tümör bulunan bir hastaya bacağından alınan kemikle yeni bir çene yapıldı

63 yaşındaki hasta Sami Ermiş daha önce gittiği farklı hastanelerde dudağındaki tümör nedeniyle birçok defa ameliyat olmuştu. Hastanın alt dudağındaki tümör yıllar sonra büyüyerek yanağına sıçramış, ayrıca alt çene kemiğinin sol tarafına ve sol boynuna da yayılmıştı. Bu yüzden insan içine çıkamadığını belirten Sami Ermiş, bunun üzerine daha önce gazetelerden yayımlanan “Hastaya kolundan aldıkları dokuyla dil ve ağız tabanı yaptılar” haberinden etkilenerek, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü'ne başvurduğunu söyledi. Başarılı geçen ameliyat sonrası duygusal anlar yaşayan Sami Ermiş, KSBÜ doktorlarına ve bu imkanları oluşturan Rektör Prof. Dr. Vural Kavuncu'ya teşekkür mektubu yazdı.

“Tümör tamamen temizlendi”

Operasyonu gerçekleştiren ekipte yer alan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Furkan Karabulut ameliyatla ilgili yaptığı açıklamada, “63 yaşındaki hastamızın alt dudağındaki tümörü yıllar sonra büyüyerek yanağına sıçramış. Ayrıca alt çene kemiğinin sol tarafına ve sol boynuna da yayılmış. Durumu gerçekten çok kötüydü. Kendisi de insan içine çıkamadığını belirtti. Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Anvar Ahmedov ve KBB'den Prof. Dr. Fatih Oğhan hocamız ile birlikte başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Tümör vakalarında birincil amaç tümörü tamamen yok etmektir. Bunu KBB'den Prof. Dr. Oğhan gerçekleştirdi. Tümörü tamamen temizledi. Temizlendikten sonra çene kemiğinin yarısı alındığı için yanağının bir kısmında büyük bir çukur, boşluk oluştu. Biz de (Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ekibi) yaptığımız işlemde, hastanın yüzü ve çenesini hem görsel hem de fonksiyonel olarak devamlılığını yani çene ve yüz fonksiyonlarının devamlılığını sağlamayı amaçladık” dedi.

“Tümör temizlendikten sonra oluşan boşluk kapatıldı”

Tümör temizlendikten sonra oluşan çukuru kapattıklarını belirten Karabulut, "Akabinde bölgede kemik eksilmiş oldu. Eğer kemik kusuru olmasaydı o bölgeye sadece yumuşak doku aktarabilirdik. Ancak hem yumuşak doku hem de kemik eksik olunca buraya biz hastanın sağ bacağından bir kemik ve ona bağlı olan bir deri parçasını damarları ile aldık ve boyundaki damarlara bağladık. Böylece yüze naklettiğimiz bu dokunun kanla beslenmesini sağladık. Damara bağlamasaydık nakledilen doku beslenemediği için yaşaması söz konusu olamazdı. Nakledilen dokunun o bölgede çalışması çok önemli. İkicisi de fonksiyonun tam olarak gerçekleştirilmesiydi. Bacaktan yeni bir çene oluşturmak için naklettiğimiz kemik ile alt çenenin bütünlüğünü ve şeklini sağladık. Sonuç çok güzel oldu. Dışarıdan bakıldığında hastanın yüzünde herhangi sekel (doku bozukluğu) yok. Bir de ameliyat sırasında dudaklara giden sinir ve kasların ortadan kaldırılması gerektiğinden de çok hafif bir asimetri sorunu görülebilir. Başka da bir sorunu yok. Hastamız bize çok kötü bir durumda gelmişti. Yüzünde kocaman, apse gibi kokulu, bir akıntısı vardı. Yüzünü sardık akıntıyı durdurmak için. Hastamız şu an istediği gibi sosyal yaşantısına devam edebilecek. Bu bizim ilk ameliyatımız değil. Bu tür zor vakalarımız çok olmakta. Burada biz hem estetik hem de rekonstrüktif cerrahi uyguladık. Yani hastanın yüzüne şekil verdik. Hasta ameliyattan yeni çıktığı için ameliyat izleri bulunmakta. Zamanla dokuların ödemi azalıp ameliyat izleri daha az belirgin hale gelecek. Sonuçtan da çok memnunuz” diye konuştu.

Başarılı bir ameliyat geçiren Sami Ermiş, KSBÜ Hastanesin doktorlarına ve Rektör Kavuncu'ya yazdığı mektupta, “Doktorlarımdan çok memnunum. Allah razı olsun onlardan. İnsan içine çıkamıyordum. Başarılı bir ameliyat geçirdim. Bu imkanları bizlere sağlayan KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu'ya da teşekkürlerimi sunmak isterim. Çok duygu yüklüyüm. Çok şey ifade etmek istiyorum ama kelimeler yetersiz kalır” ifadelerine yer verdi.