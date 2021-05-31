Kütahya'da bir iş yerinde 5 bin 860 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

Kütahya'da polisin bir iş yerinde yaptığı aramada, 5 bin 860 adet içerisine kıyılmış tütünle doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5607 SKM suçu ile ilgili mücadele kapsamında, Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan işletmeciliğini Y.E. isimli şahsın yaptığı iş yerinde yapılan aramada, 5 bin 860 adet (dal) içerisine kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.E. isimli iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.