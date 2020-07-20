Kütahya'da bir işletmeye elektrik verilmediği iddiası

Ş., (OEDAŞ) Kütahya'da bir girişimcinin 'işletmesine elektrik verilemediği' yönündeki iddialara cevap verdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, söz konusu işletmenin elektrik alabilmesi için ilgili mevzuata uygun olarak abonelik başvurusu yapması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Bilindiği gibi, 11 Temmuz Cumartesi günü '300 kişiye iş imkanı sağlıyor ama yine elektrik alamıyor' başlığı ile haber yayınlanmıştır. Kütahya'nın Kızılçukur Köyü'nde işletmesi bulunan Mehmet Yılmaz adına mevzuat hükümlerine uygun bir başvuru bulunmamaktadır. 2019 yılında yapılan yatırım çalışmasında Kızılçukur köyünün artan enerji talebini karşılamak için mevcut trafo gücü 50 kVA'dan 100 kVA'ya çıkarılmış olup Kızılçukur köyümüzün AG şebekesi yenilenmiştir.Mehmet Yılmaz'ın söz konusu işletmesinde enerji kullanabilmesi için; 'Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'ne uygun şekilde başvuru yapması gerekmektedir. Belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak başvuruda bulunulması ve gerekli koşulların sağlanması halinde Mehmet Yıldızı'ın iş yerinde enerji kullanma talebi yerine getirilebilecektir" denildi.