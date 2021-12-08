İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kütahya'da bir işyerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya’da bir iş yerinde yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet namlu, 6 adet muhtelif silah parçaları ve 1 adet fişek ele geçirildi.

Kütahya'da bir iş yerinde yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet namlu, 6 adet muhtelif silah parçaları ve 1 adet fişek ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Fuatpaşa Mahallesi'nde bulunan F.H.'ye (39) ait iş yerinde yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet namlu, 6 adet muhtelif silah parçaları ve 1 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan F.H. isimli şahıs işlemler için Polis Merkezi'ne teslim edildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.