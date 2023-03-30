Kütahya'da bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince bir kişinin yapılan üst aramasında, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.
Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir kişinin yapılan üst aramasında, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Servi Mahallesinde yapılan çalışmalarda,
H.İ.B. (29) isimli şahsın yapılan üst aramasında, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.