İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince bir kişinin yapılan üst aramasında, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir kişinin yapılan üst aramasında, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.


Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Servi Mahallesinde yapılan çalışmalarda,


H.İ.B. (29) isimli şahsın yapılan üst aramasında, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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