Kütahya'da bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir kişinin yapılan üst aramasında, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirilirken, aranan 1 şahıs yakalandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince İstiklal Mahallesinde yapılan çalışmalarda kontrol edilen araçta ve bu araçta bulunan S.K. (23) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca yakalanan M.I.Y. (25) isimli şahsın aranıyor olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.