İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın aracında ve üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ile 10 fişek ele geçirildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın aracında ve üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ile 10 fişek ele geçirildi.


Motosikletli Polis Timlerince Alipaşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, A.K. (36) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araç ve şahsın yapılan üst aramasında, 1 ruhsatsız tabanca ile 10 fişek ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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