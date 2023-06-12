Kütahya'da bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın aracında ve üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ile 10 fişek ele geçirildi.

Motosikletli Polis Timlerince Alipaşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, A.K. (36) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araç ve şahsın yapılan üst aramasında, 1 ruhsatsız tabanca ile 10 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.