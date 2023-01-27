İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da bir kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince bir şüphelinin yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir şüphelinin yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.


Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Servi Mahallesinde yapılan çalışmalarda, M.D. (27) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 0.36 gram metamfetamin ve 1 adet bong ele geçirildi.


Yakalanarak gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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