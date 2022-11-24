İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bir şahsın üzerinden alüminyum folyoya sarılı vaziyette 2,54 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bir şahsın üzerinden alüminyum folyoya sarılı vaziyette 2,54 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaybi Efendi Mahallesinde yapılan kontrollerde, İ.B.C.(32) isimli şahsın üzerinden alüminyum folyoya sarılı vaziyette 3 çıkın halinde 2,54 gram metamfetamin olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahsın üzerinden ele geçirilen uyuşturucuyu C.Ö. isimli şahıstan satın aldığı tespit edildi.


Gözaltına alınan şüpheli şahıs, gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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