Kütahya'da bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde ve kesici alet bulundu

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince şüpheli bir şahsın yapılan üst aramasında 0,34 gram metamfetamin ve kesici alet ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Börekçiler Mahallesinde yapılan çalışmalarda, S.B. (22) isimli şahsın yapılan üst ve çevre aramasında, 0,34 gram metamfetamin ve 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli yasal işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.