Kütahya'da bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde ve kesici alet ele geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında, 2.38 gram metamfetamin ve kesici alet ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Lala Hüseyin Mahallesinde yapılan çalışmalarda, S.Y. (33) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 3 parça halinde paketlenmiş 2.38 gram metamfetamin ve 1 adet kesici ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.