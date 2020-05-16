İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da bir köy daha karantinaya alındı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyü Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyü Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.


Hisarcık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu açıklamasında; Hasanlar köyü Korona virüs (Covid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşım, yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 16 Mayıs 2020 tarihinde saat 15.00'den, 30 Mayıs 2020 tarihi saat 15.00'e kadar 14 gün süreyle karantinaya uygulaması başlatıldığı kaydedildi.


Jandarma ekiplerinin, karantinaya alınan köyün girişlerinde önlem aldığı görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.