Kütahya'da bir köy daha karantinaya alındı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde korona virüs (Covid-19) nedeniyle Gökçeler köyü karantinaya alındı.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke yaptığı açıklamada, "Pozitif vakaların artması dolayısıyla Altıntaş ilçesine bağlı Gökçeler köyü 14 Eylül itibarıyla karantina altına alındı. Yaşanan salgını önlemek ve vatandaşın sağlığını korumak amacıyla alınan tedbirler kapsamında karantina 14 gün sürecektir. Karantina altına alınan Gökçeler köyündeki vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanacaktır" dedi.