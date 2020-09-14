İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da bir köy daha karantinaya alındı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde korona virüs (Covid-19) nedeniyle Gökçeler köyü karantinaya alındı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde korona virüs (Covid-19) nedeniyle Gökçeler köyü karantinaya alındı.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke yaptığı açıklamada, "Pozitif vakaların artması dolayısıyla Altıntaş ilçesine bağlı Gökçeler köyü 14 Eylül itibarıyla karantina altına alındı. Yaşanan salgını önlemek ve vatandaşın sağlığını korumak amacıyla alınan tedbirler kapsamında karantina 14 gün sürecektir. Karantina altına alınan Gökçeler köyündeki vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanacaktır" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.