Kütahya'da bir köy daha karantinaya alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Derbent köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Tavşanlı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Son günlerde Derbent köyünde vatandaşların taziye ve başka nedenlerle bir araya gelerek, sosyal izolasyon tedbirlerini ihlal ettikleri ve vaka artışlarına neden oldukları tespit edildi. Yapılan değerlendirme sonucunda 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

Vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek ekipleri ile ilgili kurumlarca karşılanacağı belirtildi.