İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da bir köy karantina altına alındı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesine bağlı 52 haneli Yüylük köyü karantinaya alındı.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı 52 haneli Yüylük köyü karantinaya alındı.


Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Dumlupınar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşımızın sağlığını korumak amacıyla bugün saat 13.00 itibarıyla Yüylük köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi" denildi.


AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ise yaptığı açıklamada, "Köyüm Dumlupınar-Yüylük bugün saat 13.00 itibariyle Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştır. Bu musibete karşı en büyük direncimiz yüksek moral, en büyük silahımız da temassızlıktır. Paniğe kapılmadan devletimizin aldığı tedbirlere riayet edelim. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.