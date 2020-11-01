Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

Kütahya'nın Pazarlar ilçesine bağlı Yapak köyü artan korona virüs nedeniyle 15 gün karantinaya alınırken, ilçedeki tüm berber ve kuaförler ise 1 hafta kapatıldı.

Pazarlar ilçe merkezi ve köylerde korona virüs vakalarının artması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni tedbirler alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 30 Ekim tarihinden itibaren Yapak köyünün 15 gün süreyle karantinaya alınmasına, ilçe merkezine taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin eğitimine 15 gün ara verilmesine, ilçe merkezi ve köylerdeki kahvehanelerin saat 21.00'den itibaren kapalı olmasına, ilçe merkezi ve köylerdeki berberlerin 1 hafta süre ile tamamen kapatılmasına, 100 metrekareden daha küçük bakkal/market işletmelerinin ürün satışlarını şerit çekilerek ve sosyal mesafe korunarak yapmasına ve ilçe merkezi ile köylerdeki tüm restoran, fastfood işletmelerinin saat 22.00'den itibaren sadece paket servisi yapmalarına izin verilmesine karar verildi.

Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu, “Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına yeni tedbirler aldık. Devletimizin tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızı aldığımız tedbirlere kendi sağlığımız için uymaya davet ediyorum” dedi.