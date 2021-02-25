Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

Kütahya'da Covid-19 pozitif vaka artışları nedeniyle merkeze bağlı Damlalıkaraağaç köyünün karantinaya alındığı bildirildi.

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “COVID-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 25 Şubat 2021 tarihi saat 21.00'den itibaren 10 gün süre ile Kütahya Merkez ilçe Damlalıkaraağaç köyünde karantina uygulamasının başlatılmasına, karantina sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının ve başka haneleri ziyaret etmelerinin yasaklanmasına karar verilmiştir" denildi.