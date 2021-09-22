İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Çam köyünün Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 8 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Çam köyünün Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 8 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi.


Çavdarhisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince Çam köyünde 8 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı. Yapılan açıklamada, karantina bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek ekipleri ile ilgili kurumlarca karşılanacağı kaydedildi.


Öte yandan, karantina kararının ardından köyün giriş ve çıkışlarında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kontrol noktası oluşturduğu görüldü.

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