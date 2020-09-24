Kütahya'da bir köyde karantina kaldırıldı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Yolçatı köyünde 19 gün süreyle uygulanan karantina kaldırıldı.

Yolçatı köyünde Korona virüs (Covid-19) pozitif vakalar görülmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca 4 Eylül 2020 tarihinden itibaren karantina uygulaması başlatılmıştı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ilk etapta 14 gün karantinaya alınan köyde, vakaların devam etmesi nedeniyle 5 gün karantina uzatılmıştı. Yolçatı köyünde toplamda 19 gün süreyle uygulamaya konulan karantinanın 23 Eylül 2020 tarihi itibarıyla kaldırıldığı duyuruldu.