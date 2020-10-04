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Kütahya'da bir köyde karantina kaldırıldı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Gökçeler köyünde 19 gün süreyle uygulanan karantina kaldırıldı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Gökçeler köyünde 19 gün süreyle uygulanan karantina kaldırıldı.


Gökçeler köyünde Korona virüs (Covid-19) pozitif vakalar görülmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca 14 Eylül 2020 tarihinden itibaren karantina uygulaması başlatılmıştı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ilk etapta 14 gün karantinaya alınan köyde, vakaların devam etmesi nedeniyle 5 gün karantina uzatılmıştı. Gökçeler köyünde toplamda 19 gün süreyle uygulamaya konulan karantinanın 3 Ekim 2020 itibarıyla kaldırıldığı duyuruldu.

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