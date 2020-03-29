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Kütahya'da bir köyde korona virüs karantinası

Kütahya’nın Simav ilçesi Yeşildere köyünde 55 yaşında bir hastanın korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine köy karantinaya alındı.

Kütahya'nın Simav ilçesi Yeşildere köyünde 55 yaşında bir hastanın korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine köy karantinaya alındı.


Simav ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan 900 nüfuslu 250 haneli Yeşildere köyünde oturan 55 yaşında İbrahim Otman isimli hastanın korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine köy karantinaya alındı. Şahsın Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürerken, hastayla temas eden 37 kişi de karantinaya alındı.


Kütahya Valiliği konuyla ilgili Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyündeki bir vakada korona virüs testinin pozitif çıktığını ve bu nedenle karantina uygulamasının başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "İlimiz Simav ilçesi, Yeşildere köyünde tespit edilen pozitif vaka nedeniyle karantina uygulanmaktadır. Lütfen, evde kalın, bulunduğunuz şehirde, kasabada, köyde kalın. Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin" denildi.


Karantina nedeniyle köye giriş çıkışların kapatıldığı belirtildi.

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