Kütahya'da bir şahsın üzerinde bonzai ele geçirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde bir aracın il dışından Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. İçerisinde 4 şahsın olduğu araç il girişinde durduruldu. Araçta ve içerisinde bulunan şahısların üzerinde yapılan aramada, M.D.M. isimli şahsın üzerinde 8 paket halinde satışa hazır vaziyette 80.34 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan 4 şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan işlem yapıldı. M.D.M. isimli şahsa ise Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan işlem yapılıp, adli makamlara sevk edildi.