İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da bir şahsın üzerinde bonzai maddesi ele geçirildi

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada, 23,21 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada, 23,21 gram bonzai maddesi ele geçirildi.


Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Osman Gazi Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi üzerinde yapılan çalışmalarda, O.S. (25) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araç ve üzerinde yapılan aramada, 23,21 gram bonzai maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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