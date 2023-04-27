Kütahya'da bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya'da polis ekiplerince bir şahsın üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ve şarjöre basılı vaziyette 2 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube müdürlüğü ekiplerince İstiklal Mahallesi Sağır Sokak üzerinde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde yapılan kontrollerde İ.E.A. ( 22) isimli şahsa ait 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjöre basılı vaziyette 2 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.