İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da bir şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirdi

Kütahya’da çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelenilerek durdurdukları bir kişiden poşetin içerisinde sarılı vaziyette toplam 12.

Kütahya'da çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelenilerek durdurdukları bir kişiden poşetin içerisinde sarılı vaziyette toplam 12.82 gram bonzai olarak değerlendirilen narkotik madde ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından merkez Bahçelievler Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan M.T. (24) isimli şahıstan siyah poşet içinde 11.56 gram, beyaz kağıda sarılı 1.26 gram olmak üzere toplam ağırlığı 12.82 gram olan bonzai olarak değerlendirilen narkotik madde ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

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