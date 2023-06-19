Kütahya'da bir şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan araçta bulunan bir şahsın üzerinde yapılan aramada, 20,4 gram kokain ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilde uyuşturucu madde dolaşımının ve uyuşturucu madde girişinin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde şehir merkezinde durdurulan aracın içerisinde bulunan E. T. isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 20,4 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı adli mercilerce yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.