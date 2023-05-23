İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da bir şahsın üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında, 33 adet extasy hap ve 3 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında, 33 adet extasy hap ve 3 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.


Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Alipaşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, O. E (24) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 33 adet extasy hap ve 3 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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