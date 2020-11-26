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Kütahya'da bir şüphelinin üzerinde bonzai ele geçirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince durdurulan aracın içindeki bir şahsın üzerinde yapılan aramada 15 gram uyuşturucu bonzai maddesi ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında il dışından Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler tarafından N. G. isimli şahsın içinde bulunduğu ticari taksi Kütahya-Eskişehir yolu polis uygulama noktasında durduruldu. Şahsın yapılan üst aramasında 15 gram bonzai maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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