İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da bir şüphelinin üzerinde bonzai maddesi ele geçirildi

Kütahya’da şüphe üzerine yakalanan şahsın üzerinde bir miktar bonzai maddesi ele geçirildi.

Kütahya'da şüphe üzerine yakalanan şahsın üzerinde bir miktar bonzai maddesi ele geçirildi.


İl merkezi Maruf Mahallesi Ertuğrul Gazi caddesi üzerinde şüpheli bir şahsın dolaştığı gören Çarşı ve Mahalle bekçileri, şüpheli F.K.'yi Yön sokakta yakaladı. Şüphelinin yapılan üst aramasında bir miktar bonzai maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli F.K, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.