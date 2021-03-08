Kütahya'da bir şüphelinin üzerinde bonzai maddesi ele geçirildi

Kütahya'da şüphe üzerine yakalanan şahsın üzerinde bir miktar bonzai maddesi ele geçirildi.

İl merkezi Maruf Mahallesi Ertuğrul Gazi caddesi üzerinde şüpheli bir şahsın dolaştığı gören Çarşı ve Mahalle bekçileri, şüpheli F.K.'yi Yön sokakta yakaladı. Şüphelinin yapılan üst aramasında bir miktar bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli F.K, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.