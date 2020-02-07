Kütahya'da bir yılda 7 bin 973 kurs açıldı

Kütahya'da 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Ömer Toraman başkanlığında Maarif Salonunda yapılan toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, belediye ve üniversitelerden temsilciler ile bazı kurum il müdürleri, sendika ve STK temsilcileri yer aldı.

İl Milli Eğitim Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Mustafa Ağca Okur tarafından yapılan sunumda hayat boyu öğrenme konusunda Kütahya'da yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

Merkez ve ilçelerde bulunan Halk Eğitim Merkezlerinin ve Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü'nün Hayat Boyu Öğrenme kapsamında çalışmalar yaptığını ifade eden Mustafa Ağca Okur, kursların mesleki ve teknik alanda ve genel(sosyal, kültürel, sportif, okuma-yazma) olmak üzere iki bölümden oluştuğunu, il genelinde, 17 Ocak 2020 tarihine kadar bir yıl boyunca toplamda 7 bin 973 kurs açıldığını ifade etti.

Okur, bunlardan 5 bin 680 tanesinin mesleki ve teknik kurslar, 2 bin 293 kursun ise genel kurslar olduğunu, engelli vatandaşlara toplamda 48, sığınmacılara yönelik toplam 61 kurs açıldığını belirtti.

Ayrıca, geçen bir yıl süresince, Halk Eğitim Merkez ve İŞKUR işbirliğiyle 275, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle 105 kurs açıldığı bilgisini paylaşan Okur, aynı dönemde bin 678 kişiye 26 seminer verildiğini sözlerine ekledi.

Bu arada "2018/4 Sayılı Okuryazarlık Seferberliği Genelgesi" kapsamında ilde 2018-2019 döneminde açılan 204 okuma yazma kursunda 444 kursiyer başarı sağlayarak belge aldı. Son bir yıllık dönemde 18 Türk İşaret Dili Kursu" açıldı. Olgunlaşma Enstitüsü tarafından açılan 4 kursa ise 75 kursiyer kaydoldu.

Toplantı sonunda, Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu tarafından önümüzdeki dönemin planlaması yapılarak yapılacak çalışmalar ve açılacak kurslar konusunda kararlar alındı.