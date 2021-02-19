Kütahya'da bir zanlının evinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da bir şüphelinin evinde yapılan aramada, 11,60 gram bonzai maddesi ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri O.S. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından şahsın evinde yapılan aramada, 11,60 gram bonzai maddesi ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.