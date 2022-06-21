İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da birbirleriyle tartışan gruptan ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi

Kütahya’da iş yerinde birbirleriyle tartışan 7 kişilik gruptan 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek 6 adet fişek ve 10 adet kesici alet ele geçirildi.

Kütahya'da iş yerinde birbirleriyle tartışan 7 kişilik gruptan 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek 6 adet fişek ve 10 adet kesici alet ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Fuatpaşa Mahallesinde bir işyerinde tartışma olduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri bahse konu adrese intikal etti. İşyeri içerisinde bulunan 7 şahsın yapılan kontrollerinde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek 6 adet fişek ve 10 adet kesici alet ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi suç aletleri ile birlikte Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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