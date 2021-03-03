Kütahya'da Bitki Koruma Ürünü Satış Bayileri denetimleri

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” İlimiz genelinde 40 adet Bitki Koruma Ürünü Satış Bayileri her 3 ayda bir 2 defa, yılda en az 8 defa olmak üzere mevzuata uygunluğu, yasaklı etkili madde, son kullanım tarihi geçmiş ürün yönüyle İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi Teknik Personellerimiz tarafından denetlenmektedir” denildi.