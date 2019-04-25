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Kütahya'da bitkisel üretim değeri azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK), 2018 yılında Kütahya’nın bitkisel üretim değerinin, bir önceki yıla göre yüzde 3,1 azalış göstererek 1,1 milyar TL’ye düştüğünü, Kütahya’nın bu değerle en yüksek bitkisel üretim değerine sahip 44.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK), 2018 yılında Kütahya'nın bitkisel üretim değerinin, bir önceki yıla göre yüzde 3,1 azalış göstererek 1,1 milyar TL'ye düştüğünü, Kütahya'nın bu değerle en yüksek bitkisel üretim değerine sahip 44. il konumunda olduğunu açıkladı.


Kütahya'nın bitkisel üretim değerinin Türkiye bitkisel üretim değerinin yüzde 0,7'si olduğunu belirten TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol,


“Kütahya Ege Bölgesi illeri arasında en yüksek bitkisel üretim değerine sahip 7.il konumundadır. Kütahya'nın bitkisel üretim değeri Ege Bölgesi'nin bitkisel üretim değeri içindeki payı yüzde 4,6'dır. 2017 yılında Kütahya'da bin 989 TL olan kişi başına bitkisel üretim değeri 2017 yılında yüzde 4,0 düşüş göstererek bin 909 TL olmuştur. Kütahya, diğer iller ile kıyaslandığında kişi başına bitkisel üretim değeri en yüksek olan 47. il konumundadır. Kütahya bin 909 TL'lik kişi başına bitkisel üretim değeri, Ege Bölgesinin 2 bin 285 TL'lik kişi başına bitkisel üretim değerinden daha düşüktür. Kütahya, Ege Bölgesi illeri arasında en yüksek kişi başına bitkisel üretim değerine sahip 7. il konumundadır” dedi.

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