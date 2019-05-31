Kütahya'da böbrek tümörü ameliyatsız temizlendi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölümü'nde 10 cm çapında dev böbrek tümörü olan K.K. isimli kadın hastanın tümörü anjiografi ile embolizasyon (damar tıkama) yöntemiyle ameliyat yapılmadan 30 dakikada temizlendi.

Tedaviyi Anjiografi ile embolizasyon (damar tıkama) yöntemiyle gerçekleştiren Doç. Dr. Mehmet Korkmaz, günümüzde radyolojinin sadece tanı amaçlı bir branş olmaktan çıkarak girişimsel radyolojinin değişik hastalıklarda kullanılan önemli bir tedavi yöntemi haline geldiğini ifade ederek,” En etkin kullanım alanlarından birisi de tümör-kanser hastaları. Bazı organ kanserlerinde ve uygun olan hastalarda kanserli dokuya giden damarı özel bir teknolojik yöntem olan hareketli röntgen görüntüsü rehberliğinde tıkıyoruz. Böylelikle tümör dokusunun kanlanması kesilince doku ölüyor. Yüksek düzeyde teknolojik yatırım gerektiren ve akademik bilgi- deneyim gerektiren bu yöntem, ameliyatlı tedavilere oranla çok daha az hayati risk taşıdığından dolayı tercih ediliyor. Bu ileri düzey tedavi yönteminin Kütahya'da, hastanemizde uygulanabiliyor olması hastalarımız için büyük bir imkan. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, öğretim üyeleri olarak bizleri her zaman akademik bilgi ve mesleki yetkinliklerimizi geliştirmeye teşvik etmekte ve yenilikçi uygulamaları Kütahya'da hayata geçirmemiz için önümüzü açmaktadır. Bu nedenle Rektörümüz ve İl Sağlık Müdürlüğü ile hastane yöneticilerine teşekkür ederim'' diye konuştu.

Ameliyatsız tedavi için Doç. Dr. Mehmet Korkmaz'a teşekkür eden hasta yakınları, ”Annemizin rahatsızlığı nedeniyle gittiğimiz doktorlar böbrekte 10 cm büyüklüğünde büyük bir tümör olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini söylediler. Ama ameliyat sonrası böbreğini kaybetme riski vardı. Hastanedeki doktorlarımız bize ameliyatsız tedaviyi anlattılar, bizde kabul ettik. Başka yerlere gitme durumumuz zaten yoktu. Eğer başka illere gitsek perişan olurduk. Çok şükür üniversiteden Doç. Dr. Mehmet Korkmaz hocamız tümörü yarım saat içinde, ameliyat etmeden yok etti. Annemizin böbreği de zarar görmedi. Doç. Dr. Mehmet Korkmaz hocamıza teşekkür ediyoruz. Biz böyle bir tedaviye belki büyük şehirlerde bile ulaşamayacak iken kendi memleketimizde, kendi hastanemizde tedavi olduk. Allah, KSBÜ Hastanesi çalışanlarından ve bize bu hizmetleri sağlayanlardan, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Allah güçlerine güç katsın" ifadelerini kullandılar.

“Anjiografi İle Embolizasyon yöntemi nedir?”

Bu işlem bazı organ ve doku kanserlerinde kullanılmaktadır. Önce hastanın bu tedaviden fayda görüp görmeyeceği araştırılır. Uygun hastalarda anjiyografi (damar görüntüleme) cihazı ile tümörü besleyen damar görüntülenir. Ardından embolizasyon denilen işlem ile tümöre giden damar tıkatılır. Böylelikle tümör kanla beslenemez hale gelir, küçülüp yok olur.