Kütahya'da büyükbaş hayvan sayısı 196 bin 139

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Hayvansal Üretim İstatistiklerine göre; 2018 yılı itibariyle Kütahya'nın 196 bin 139 baş sığır ile en yüksek sığır sayısında Türkiye'de 33., Ege Bölgesinde 7. Sırada yer aldığını açıkladı.

Kütahya'nın 3 bin 947 baş manda ile en yüksek manda sayısında Türkiye'de 15., Ege Bölgesinde 2. sırada yer aldığını ifade eden TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, “Kütahya ilçeleri arasında sığır sayısı en yüksek olan ilçe 39 bin 669 baş ile Simav olurken, sığır sayısı en düşük olan ilçe 2 bin 321 baş ile Dumlupınar'dır. Manda sayısına bakıldığında Kütahya'da manda sayısı en yüksek ilçe bin 970 baş ile Merkez olurken, manda sayısı en düşük olan ilçe 5 baş ile Emet'tir. Gediz, Şaphane, Pazarlar ve Dumlupınar ilçelerinde manda varlığı bulunmamaktadır” dedi.