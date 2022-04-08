İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da cadde ve sokaklar yıkanıyor

Kütahya’da, bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte başlatılan sokak ve cadde temizlik ve yıkama çalışmaları sürüyor.

Kütahya'da, bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte başlatılan sokak ve cadde temizlik ve yıkama çalışmaları sürüyor.


Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan sokak ve cadde temizlik ve yıkama çalışmaları hızla devam ediyor. Planlanan program dahilinde tüm cadde ve sokaklarda yıkama ve temizlik çalışmaları yapılacak.


Yoğun kış döneminin ardından yapılan temizlik çalışması gece gündüz devam ediyor.

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