Kütahya'da “çakar” takılı araçta tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi

Kütahya'da polis ekiplerince durdurulan çakar takılı araçta ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Hamidiye Mahallesi Sazak mevkiinde çakar takılı vaziyette seyir halinde olan araç ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede yapılan araştırmalarda tespit edilen araç durduruldu. Sürücüsünün İ.M. (19) olduğu anlaşılan, aracın ön camına sabitlenmiş vaziyette çakmaklığa takılmış çakar bulunduğu tespit edilen ve içerisinde sürücü ile birlikte K.G (17), E.C.T.(19) ve A.C.Y. (17) isimli 4 şahsın bulunduğu aracın içerisinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya takılı vaziyette 1 adet şarjör, 4 adet mermi ile 1 adet pompalı tüfek, E.T. isimli şahsın üzerinde 1 adet kesici alet ele geçirilirken, şahsa idari yaptırım uygulandı.

Trafik yönünden Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari para cezası uygulanarak trafikten men edilen araç otoparka çekildi.