Kütahya'da çalıntı motosikletin üzerindeki 2 kişide uyuşturucu bulundu

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerinin çalıntı olduğunu tespit ettiği plakasız motosikletteki 2 şahsın yapılan üst aramalarında 28 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Motosikletli Polis Timlerinin Fuatpaşa Mahallesinde yaptığı çalışmalarda, H.G. (20) isimli şahsın kullandığı, A.Q. (21) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu plakasız motosikletteki şahısların yapılan üst aramalarında, 28 adet sentetik ecza hap (Galara) ve 1 adet payp ele geçirildi. Ayrıca motosikletin yapılan sorgusunda, Gediz Polis Merkezi Amirliği idaresinden çalıntı araç olduğu tespit edilerek motosiklet yeddiemin otoparkına çektirildi.

Ehliyetsiz olduğu tespit edilen şahsa, trafik yönünden gerekli işlemler yapılırken, gözaltına alınan şahıslar Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.