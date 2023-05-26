Kütahya'da "Çanakkale Ruhumuzda Var" konulu sergi

Kütahya Fatih Anadolu Lisesi öğrencilerinin çalışmalarından oluşan "Çanakkale Ruhumuzda Var" konulu karma resim sergisi açılışı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit tarafından açılışı yapılan Fatih Anadolu Lisesindeki "Çanakkale Ruhumuzda Var" konulu karma resim sergisinde öğrencilerin akrilik boya, karakalem ve ebru çalışmalarından oluşan 42 eser bulunuyor.